Nível de atividade avança para 53,8 pontos em novembro, diz Fiesp

A indústria paulista espera aumento do nível de atividade em novembro, de acordo com a pesquisa Sensor, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O índice do nível de atividade subiu de 52,3 pontos em outubro para 53,8, na série com ajuste sazonal, o maior nível desde dezembro de 2017 (55,5). Quando acima dos 50 pontos, o indicador sinaliza expansão da atividade.

O aumento do Sensor geral foi puxado por elevação em três de seus cinco componentes. O índice de setor de atuação da empresa (mercado) subiu de 53,3 pontos em outubro para 56,4 pontos em novembro, o maior nível desde o dado de igual mês de 2019 (56,6). O índice de vendas avançou de 52,9 para 54,2, maior pontuação desde dezembro do ano passado (57,4).

O índice de investimentos subiu de 50,1 para 52,4, no seu maior nível desde os 54,4 de fevereiro de 2019. É o segundo mês seguido do indicador na zona de aumento moderado, depois de oito leituras consecutivas, de fevereiro a setembro, abaixo dos 50 pontos.

Na outra ponta, o índice de emprego cedeu de 48,6 para 46,8 pontos, sinalizando queda moderada do nível de emprego.

O índice de nível de estoques também caiu, de 55,0 pontos para 53,9 pontos, e sinaliza estoques abaixo do desejado na indústria.