Nevasca deixa milhões sem luz no Texas, com prejuízos na distribuição de energia

Nevasca - Foto: Reprodução/Internet

Uma nevasca deixou milhões de residências e empresas sem luz no Texas na manhã desta segunda-feira, 15, além de forçar um operador de energia no Estado a interromper o fornecimento para conservar energia em momento de grande alta na demanda. As condições climáticas interrompiam viagens durante o fim de semana prolongado, com mais de 150 milhões de americanos sob vários alertas, segundo o Serviço Nacional Meteorológico.

A Electric Reliability Council do Texas, que gerencia a malha energética no Estado, começou a solicitar na noite de domingo, 14, por cortes rotativos do fornecimento, a fim de evitar blecautes disseminados. Na segunda-feira, ela estimou que cerca de 2 milhões de residências estejam sem energia e advertiu que a falta de energia deve continuar ao longo da terça-feira.

A operadora informou que perdeu cerca de 34 mil megawatts de oferta de gás natural e de usinas movidas a carvão que foram desligadas, por causa das temperaturas muito baixas. O tempo também reduziu o montante de gás natural disponível para as usinas de energia e levou ao congelamento de turbinas de energia eólica no oeste do Texas, prejudicando a oferta.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decretou estado de emergência no Texas, após receber pedido do governador, Greg Abbott. Com isso, uma agência federal poderá coordenar os esforços para lidar com o desastre. Abott, um republicano, agradeceu no domingo a ação rápida do democrata Biden e disse que a declaração ajudará a população local a responder ao quadro.

Outros Estados também tiveram problemas no país, diante do clima muito frio. Mais de 80 mil clientes ficaram sem energia em Louisiana, com números menores de pessoas enfrentando o problema no Mississippi e no Arkansas, segundo o site PowerOutage.