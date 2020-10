Netflix tem lucro líquido de US$ 790 milhões no trimestre, mas frustra previsões

Netflix tem lucro líquido de US$ 790 milhões no trimestre - ( Foto: Estadão )

O serviço de streaming Netflix informou que teve lucro líquido de US$ 790 milhões no terceiro trimestre deste ano, de US$ 665 milhões em igual período de 2019. O lucro por ação diluído foi de US$ 1,74, inferior à expectativa de US$ 2,13 dos analistas ouvidos pelo FactSet. Às 17h09 (de Brasília), a ação recuava 5,01% no after hours em Nova York.

A receita do Netflix avançou para US$ 6,436 bilhões no terceiro trimestre, de US$ 5,245 bilhões anteriormente.

A empresa comenta, em seu balanço, que o número de novos assinantes do serviço desacelerou para uma alta líquida de 2,2 milhões, de 6,8 milhões no terceiro trimestre do ano passado. A Netflix argumenta que isso era esperado, diante de resultados recordes no primeiro semestre de 2020.