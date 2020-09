NET caiu? Usuários relatam problemas com internet fora do ar

A instabilidade foi iniciada a partir das 16 horas (horário de Brasília) - (Foto: Agência Senado)

Na tarde desta segunda-feira, 14, diversos usuários reportaram problema de conexão com serviços da NET Claro nas redes sociais.

De acordo com o site Downdetector, a instabilidade foi iniciada a partir das 16 horas (horário de Brasília), com focos espalhados pelo Brasil inteiro, mas com intensidade maior no Estado de São Paulo. O pico de reclamações foi por volta de 16h30, com queda rápida nas notificações de problemas a partir das 17h.

Alguns usuários de redes sociais, porém, relataram que o problema começou mais cedo, por volta de 11h. As reclamações apontam problemas principalmente no serviço de internet da empresa.

Em resposta ao Estadão, a NET Claro afirmou que o serviço de banda larga está funcionando normalmente. "Na tarde desta segunda-feira, clientes podem ter percebido instabilidade em algumas regiões da cidade de São Paulo. A empresa ressalta que suas equipes técnicas atuaram rapidamente no caso e os serviços foram restabelecidos no menor tempo possível", disse a empresa, que não informou o motivo do problema.

No perfil oficial da NET Claro nas redes sociais, a empresa está respondendo diversos usuários alegando que está com problemas técnicos. No aplicativo da companhia, há a informação de que, para usuários de São Paulo, a previsão é de regularizar a conexão só por volta das 23h.

Segundo apurou o Estadão, a instabilidade atinge diferentes regiões na cidade de São Paulo, mas de forma intermitente.