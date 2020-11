Natal do Fort Atacadista terá solidariedade, preços baixos e muita variedade

Loja na Coronel Antonino em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Um ano atípico, repleto de desafios, superação e muito trabalho. 2020 vem sendo um ano intenso para todos, em que economizar, atentar para a saúde, estar junto de quem mais amamos e estender a mão ao próximo foram pontos que falaram ainda mais alto. A campanha de Natal do Fort Atacadista – A nossa magia é levar economia, que iniciou no último domingo (15) e segue até o dia 25 de dezembro, traz muitas ofertas, condições facilitadas de pagamento e ainda promove a solidariedade, contribuindo com muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. E, é claro, uma grande variedade de itens para deixar as comemorações de fim de ano ainda mais saborosas.



Clientes que utilizarem o seu Vuon Card – cartão exclusivo para compras no Fort Atacadista – terão condições facilitadas de pagamento. Vários produtos natalinos para a ceia poderão ser parcelados em até 4 vezes sem juros: aves natalinas (perus e aves especiais), bacalhau, tender, panetones, chocolates, azeites de oliva, espumantes, destilados e vinhos. Uma boa alternativa para aliviar as contas de fim de ano e entrar em 2021 com parcelas reduzidas no Vuon Card. Comprar com o cartão exclusivo da rede também garante preços mais baixos em muitos itens, garantindo mais economia no final das compras.



A campanha “A nossa magia é levar economia” também é uma oportunidade para comerciantes e transformadores, que poderão ampliar seus estoques de alimentos e produtos de limpeza sem comprometer o orçamento de fim de ano. “São muitas ofertas, com preços ainda mais baixos do que os já praticados, em centenas de produtos. O Fort fez grandes negociações com os principais nomes da indústria nacional para garantir uma maior economia aos consumidores neste ano”, destaca Rafaellen Duarte, coordenadora regional de marketing do Fort Atacadista. São dezenas de grandes marcas participando da campanha.



Juntos somos mais fortes

E como para o Fort “Bom negócio é fazer o bem”, a rede aproveita o espírito natalino para lançar a segunda etapa da campanha “Chega junto para doar”, uma ação solidária que nos últimos meses já beneficiou milhares de famílias com alimentos e produtos de higiene doados nas lojas. Desta vez, toda a arrecadação será em prol de entidades filantrópicas presentes em todos os municípios onde o Fort Atacadista possui lojas no Centro-Oeste. A ação é realizada em parceria com as principais rádios da região.



Clientes que queiram contribuir poderão doar alimentos não perecíveis e produtos de higiene em caixas coletoras localizadas em todas as unidades do Fort Atacadista em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.



Segurança é essencial

As lojas do Fort Atacadista cumprem à risca todas as normas de segurança e de higiene determinadas, além de seguir as principais medidas de prevenção ao contágio da Covid-19 para garantir a segurança de clientes e dos colaboradores.