Na contramão da crise, imóveis residenciais lideram crescimento da indústria da construção civil

Flor da Mata está situado perto da Via Park - Foto: Divulgação

Motivada pelo aquecimento do setor imobiliário no país, a FTX Negócios Imobiliários, anuncia o lançamento um novo empreendimento em Campo Grande. A FTX, imobiliária que vende, loca e administra imóveis vem se destacando no segmento e apresenta seu mais novo projeto imobiliário: O Flor da Mata.

Um empreendimento voltado para quem quer exclusividade e sossego, aliado ao conforto e a facilidade de morar num ambiente bem localizado, em uma das regiões mais valorizadas da cidade : a Vila do Polonês.

Com apartamentos de 3 quartos, sacada com churrasqueira e ambientes totalmente integrados, o Flor da Mata ainda tem garagens para até 2 vagas de carros e elevador.

Os pontos fortes do empreendimento , que está com as obras bastante adiantadas, são a ótima localização (próximo a avenida Via Park e ao Pão de Açúcar) e a forma de pagamento com financiamento pela Caixa Economica Federal e os demais bancos que possuem financiamento imobiliário. As baixas taxas de juros na atualidade faz com que o valor da entrada seja baixo e as parcelas ficam bem acessíveis.

Os lançamentos ampliam a presença da imobiliária e ratificam mais uma vez os compromissos da empresa com o futuro da cidade, representando ainda um importante impulso para a economia local. Dessa maneira, a FTX contribui decisivamente para o crescimento socioeconômico de Mato Grosso do Sul, gerando mais desenvolvimento e oportunidades, em sintonia com a proposta desenvolvimentista do atual governo do estado.

Serviço

O Flor da Mata está situado à Rua Alfredo Elis, 206 - Vila do Polones, em Campo Grande.

Os interessados em conhecer o empreendimento e fazer uma visita podem agendar o contato pelo whatsapp 67 9229-7278.