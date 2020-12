Cidade de MS tem o 3º maior PIB per capita do Brasil, diz IBGE

A Capital salta uma posição frente a 2017, cuja posição era a 30ª com valor de 27 bilhões - (Foto: Edemir Rodrigues)

Entre os 100 municípios brasileiros com maiores PIBs per capita de 2018, cinco são de Mato Grosso do Sul. O destaque foi para o município de Selvíria que ocupa a 3ª posição na lista, saltando três posições frente a 2017, quando era o sexto, com PIB per capita de R$ 362.080,40. A cidade consta nessa relação graças à geração de energia hidrelétrica. O balanço foi divulgado hoje (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistícas (IBGE).

Campo Grande ocupa o 29º lugar na lista, com um PIB a preços correntes de cerca de R$ 29,2 bilhões, o que representa uma participação de 0,42% no PIB nacional. Com isso, a Capital salta uma posição frente a 2017, cuja posição era a 30ª com valor de 27 bilhões. O município de Três Lagoas ficou em 91º lugar, com PIB de R$ 11,5 bilhões, saltando 5 posições frente a 2017, que era o 96º com o valor de 10,7 bilhões.

No ranking regional, entre os 30 municípios do Centro-Oeste com maiores PIBs, seis são de Mato Grosso do Sul. Campo Grande ficou em 3º lugar, atrás apenas de Brasília/DF (PIB de R$ 254,8 bilhões) e Goiânia/GO (PIB de R$ 49,3 bilhões).

MS também conta com 17 municípios dentre os 100 quando o assunto é valor bruto da Agropecuária.

Na Indústria, em 2018, 20 municípios concentravam ¼ de seu valor adicionado bruto, revelando um nível de concentração maior que na Agropecuária – com mais 66 municipalidades, chega-se a ½ da Indústria. No outro extremo, nota-se que 2.767 municípios responderam por 1,0% da Indústria.