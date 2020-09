MS vai inaugurar primeira fábrica de bolsas de couro de alto padrão até o fim do ano

Nascida em Rio Negro, a empresária Zanir Furtado escolheu o município para instalar a fábrica de bolsas e assim gerar emprego, renda e diversificação da economia local - (Foto: Divulgação)

As mulheres estão prestes a ganhar uma nova opção de bolsas de couro de alto padrão, já que Mato Grosso do Sul está perto de inaugurar a marca Zanir Furtado Pantanal, instalada no município de Rio Negro, a 149 km de Campo Grande. A previsão é de inaugurar com venda ao público ainda em 2020. No momento, a empresa está realizando capacitações com os trabalhadores locais e produzindo suas primeiras unidades experimentais.

Com a proposta de valorizar o Mato Grosso do Sul, desde a matéria-prima até a mão de obra, a marca Zanir Furtado incorporou o nome Pantanal. As coleções serão criadas com o couro bovino, ressaltando as belezas da fauna e da flora pantaneira. “Estamos trabalhando para criar produtos de alto padrão e que criem identificação com a população de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Queremos contribuir para divulgar para o mundo as belezas que temos ao nosso alcance e a necessidade de zelar por bem precioso que é o Pantanal”.

O ano de 2021 promete ser um ano de grande valorização da cultura pantaneira. Recentemente a rede Globo anunciou que fará um remake da novela Pantanal em 2021, 30 anos após a exibição da novela em rede nacional. A novela é marcada por mostrar as belezas do Pantanal e a cultura do povo da região.

Nascida em Rio Negro, a empresária Zanir Furtado escolheu o município para instalar a fábrica de bolsas e assim gerar emprego, renda e diversificação da economia local. Até o momento são 15 empregos diretos gerados, com expectativa de chegar a 150 empregos diretos em três anos de produção. O investimento no empreendimento soma R$ 1 milhão.