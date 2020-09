MS gerou 2.612 vagas formais em agosto, quase 65% delas no setor terciário

Houve mais de 2 mil vagas - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Mato Grosso do Sul gerou em agosto um saldo de 2.612 novas vagas de empregos formais, conforme mostram dados do Caged, divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho.

Destas, 1.692, que correspondem a 64,77%, estão no setor terciário, sendo 1.098 no comércio e 594 nos serviços.

"Se observarmos a evolução, notamos que entre março e maio houve retração importante, inclusive com fechamento de 10.334 postos nos últimos dois meses. Estamos em um processo de reação, mas ainda não recuperamos os efeitos causados pela pandemia", observa a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio, Daniela Dias.