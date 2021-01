MS fecha 2020 com abertura de 14.173 vagas de trabalho com carteira assinada

No acumulado de 2020, o Estado fechou nove meses no azul e três meses no vermelho - (Foto: Agência Brasília)

Mato Grosso do Sul encerrou o ano de 2020 com a criação de 14.173 vagas de trabalho com carteira assinada, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quinta-feira (28). O saldo é resultado de 213.034 contratações e 198.861 demissões.

Entre os 27 estados brasileiros, Mato Grosso do Sul foi o nono que mais contratou no ano passado, ficando somente atrás de Santa Catarina (53.050), Paraná (52.670), Pará (32.789), Minas Gerais (32.717), Goiás (26.258), Mato Grosso (21.970), Maranhão (19.753) e Ceará (18.546).

No acumulado de 2020, o Estado fechou nove meses no azul e três meses no vermelho, mesmo na pandemia de coronavírus, que desacelerou as atividades econômicas no Brasil. MS mais demitiu do que contratou nos meses iniciais da crise de saúde, abril (-6.992) e maio (-1.992), e em dezembro (-1.933).

Dezembro

No último mês de 2020, Mato Grosso do Sul abriu 14.970 postos de emprego com carteira assinada e fechou outros 16.903, resultando no saldo negativo de 1.933 vagas de trabalho extintas.

Com exceção do comércio, que contratou 556 trabalhadores em dezembro, os setores da economia mais demitiram do que admitiram. A agricultura fechou o mês com a demissão de 964 pessoas. O setor foi seguido pela indústria, que fechou 718 vagas, construção civil (-649) e serviços (-158).