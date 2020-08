MS é o 3º no País na geração de empregos com carteira assinada

De acordo com o novo Cadastro de Empregados e Desempregados (Novo Caged) - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Mato Grosso do Sul está entre os cinco estados brasileiros, que apesar da crise provocada pelo coronavírus, terão crescimento no PIP (Produto Interno Bruto), conforme aponta levantamento realizado pelo Instituto Tendências Consultoria Integrada.

Mas não é apenas no PIB, o Estado tem respondido melhor à crise e obtido os melhores resultados do país em vários segmentos. Na geração de empregos com carteira assinada, por exemplo, obteve o terceiro melhor desempenho do país no acumulado de janeiro a julho de 2020, conforme explicou o governador Reinaldo Azambuja.

De acordo com o novo Cadastro de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério da Economia, entre janeiro e julho o estado registrou 118.148 admissões, o que resultou em um saldo de 1.561 novos postos de trabalho, atrás apenas de Maranhão e Mato Grosso.