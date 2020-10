MS apresenta saldo de empregos positivo pelo quarto mês consecutivo desde a pandemia

De acordo com o Caged, o setor de serviços respondeu por 1.097 das novas vagas geradas e o comércio 842 - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Pelo quarto mês consecutivo Mato Grosso do Sul apresentou resultados positivos quanto à geração de empregos formais, conforme mostra o Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta quinta-feira (29). São 3.049 novas vagas geradas em setembro, que correspondem ao saldo entre contratados e demitidos. O desempenho de setembro é 19,8% maior que o de agosto.

"Novamente também o comércio de bens e serviços contribuíram para essa melhora. Diversos indicadores refletem esse resultado: Intenção de consumo, confiança dos empresários e expectativas para o final do ano. As expectativas para os próximos são de que essas melhoras continuem acontecendo, 25% dos empresários do Estado pretendem realizar contratações", avalia a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio -MS (IPF-MS), Daniela Dias.

De acordo com o Caged, o setor de serviços respondeu por 1.097 das novas vagas geradas e o comércio 842.

Nacional - A economia brasileira criou 313.564 empregos com carteira assinada em setembro, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira, 29, pelo Ministério da Economia. O resultado de setembro decorreu de 1.379.509 admissões e 1.065.945 demissões.

O terceiro resultado positivo consecutivo no Caged foi impulsionada pelo bom desempenho da indústria geral no mês passado. O setor liderou a criação de vagas com 110.868 postos formais, mais de um terço do saldo positivo no mês.

Os serviços recuperaram 80.481 vagas no mês passado enquanto houve um saldo positivo de 69.239 contratações no comércio. Setembro registrou ainda abertura líquida de 45.249 empregos formais na construção civil e de 7.751 vagas na agropecuária.

Em setembro, todas as unidades da federação tiveram resultado positivo no Caged. Em termos absolutos, os maiores saldos no mês foram registrados em São Paulo (75.706), Minas Gerais (28.339) e Santa Catarina (24.827).