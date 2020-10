Movimentação financeira com o décimo terceiro deve ser 13% menor em 2020

Em Mato Grosso do Sul, mais de 105 mil contratos foram firmados e todos devem ser impactados com uma redução no salário extra - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Neste ano, a movimentação financeira com o décimo terceiro salário deve ser 13% menor em Mato Grosso do Sul. A antecipação da gratificação de aposentados e pensionistas e a redução no salário de trabalhadores pela Medida Provisória (MP) nº 936 influenciaram e o valor injetado na economia pode diminuir.

De acordo com dados do INSS, em abril a primeira parcela inseriu R$ 216,2 milhões na economia estadual, com a parcela paga o estado terá cerca de 8% a menos no total injetado com o décimo. Os dados também mostram que 309.447 beneficiários receberam à segunda parcela da gratificação natalina entre maio e junho.

Conforme o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em 2019 a gratificação injetou R$ 2,6 bilhões na economia estadual, considerando 1.003.186 pessoas com direito ao salário extra.

Em Mato Grosso do Sul, mais de 105 mil contratos foram firmados e todos devem ser impactados com uma redução no salário extra. O reflexo, segundo a análise de economistas, pode chegar a -5% do total movimentado no fim do ano com a gratificação.

Sendo assim, somente com a redução salarial e a antecipação do 13º dos aposentados, são 13% a menos no montante que tradicionalmente circula na economia do Estado.

A economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF-MS), Daniela Dias explica que a fraca movimentação de dinheiro no fim do ano traz impacto para os comércios. “O décimo terceiro menor, a redução salarial, a antecipação do salário dos aposentados, tudo isso deve interferir, porque é um impacto sobre a renda. Pode ser que as pessoas não deixem de comprar, porque temos o apelo emocional da data, mas com custos menores”, disse a economista.