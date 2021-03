Morador de Campo Grande leva aposta da Loteca e fatura mais de R$ 1 milhão

Duas apostas também erraram os 20 números e levaram, cada uma, um prêmio de R$ 71.972,16 - (Foto: Elza Fiuza/ABrasil)

A Lotomania premiou três apostas, entre elas um sortudo de Campo Grande, que cravou os números sorteados no concurso 2161, realizado ontem (16). Os bilhetes vencedores dividiram o prêmio total de R$ 3.743.450,28, sendo que cada um deles levou R$ 1.247.816,76. As dezenas sorteadas foram 20-21-31-40-42-43-44-46-47-51-53-54-62-63-64-68-76-77-84-86. Além do campo-grandense, apostas de Maceió (AL) e Taubaté (SP) levaram a aposta.

Duas apostas também erraram os 20 números e levaram, cada uma, um prêmio de R$ 71.972,16. Outros nove bilhetes tiveram 19 acertos, sendo que cada um deles ganhou R$ 31.987,62.

Ainda houve mais vencedores nas seguintes categorias:

- 118 apostas tiveram 18 acertos e levaram R$ 1.524,84 cada;

- 1.092 apostas acertaram 17 números e receberam R$ 164,77 cada;

- 6.917 apostas cravaram 16 números e ganharam R$ 26,01 cada;

- 23.324 apostas anotaram 15 acertos e embolsaram R$ 7,71

Você precisa fazer uma aposta de 50 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Os principais prêmios vão para quem acerta 20 e 19 números, ou erra todos os números sorteados. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.