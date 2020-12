Ministro Tarcísio está inteiramente de acordo e 'não é fura-teto', diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, elogiou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, dizendo que ele "não é fura-teto". "Ministro Tarcísio tem sido exemplar, conhece profundamente sua atividade. Ele está inteiramente de acordo com teto", disse Guedes em coletiva virtual para apresentar um balanço de fim de ano.

Guedes falou do colega de Esplanada ao ser perguntado sobre declaração do presidente Jair Bolsonaro na semana passada, dizendo que Tarcísio só não entregava mais porque esbarrava no teto de gastos, que limita o avanço das despesas à inflação.

"Ele não é fura-teto", disse Guedes, usando um termo a que ele costuma recorrer para qualificar ministros que tentam driblar a regra fiscal para gastar mais.

Um dos seus opositores nessa frente é o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. "Tem gente que pede dinheiro e chega no fim do ano com R$ 20 bilhões empoçados", disse Guedes sem citar nomes.

Ainda elogiando Tarcísio, o ministro da Economia citou que o colega deve leiloar mais de 30 aeroportos no ano que vem, entre outros ativos hoje nas mãos do governo federal. "Temos que abrir espaço para crowding-in dos investimentos privado", afirmou. "Tem todo um horizonte de investimentos vindo por aí."