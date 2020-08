Microsoft negocia compra do TikTok

A Microsoft está negociando a compra das operações do aplicativo TikTok nos Estados Unidos, segundo uma reportagem da agência de notícias Bloomberg, publicada ontem. Pessoas familiarizadas com o assunto afirmam que o presidente Donald Trump vai solicitar que a empresa chinesa ByteDance, dona do TikTok, venda sua participação para que o app continue sendo autorizado a operar nos Estados Unidos.

O TikTok vem sendo constantemente criticado pelo governo americano por preocupações com segurança nacional. No início de julho, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse que o país está "certamente cogitando" banir aplicativos de redes sociais chineses, como o TikTok.

A Microsoft é uma das companhias que avaliam a aquisição do aplicativo chinês. Atualmente, a principal aposta da empresa no ramo de redes sociais é o LinkedIn, com foco no mundo corporativo. A empresa, porém, não comentou o assunto. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.