Microsoft anuncia treinamento digital para atender 5,5 mi de brasileiros até 2023

A Microsoft anunciou nesta terça-feira, 20, um conjunto de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e à geração de emprego no Brasil. Entre os novos esforços, está a criação de um treinamento digital gratuito para atender 5,5 milhões de brasileiros até 2023 e a disponibilização de ferramentas de inteligência artificial para buscas no Sistema Nacional de Emprego. Além disso, a empresa afirmou que está expandindo sua infraestrutura de nuvem no País.

O anúncio foi feito durante o evento Microsoft Mais Brasil, realizado virtualmente. A ocasião contou com a participação do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, e do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa.

"Precisamos acelerar nossa capacidade de formar profissionais na área de tecnologia, já que existe uma demanda crescente nessa área no Brasil. Isso inclui atrair mais jovens para a área de exatas, especialmente mulheres", disse Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil, durante o evento.

As ferramentas de treinamento digital da Microsoft farão parte da plataforma de ensino remoto Escola do Trabalhador 4.0, desenvolvida pelo Ministério da Economia em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Segundo a empresa, a plataforma vai oferecer mais de 20 tipos de cursos a candidatos de emprego, em áreas que vão desde a alfabetização digital até computação em nuvem e inteligência artificial.

Com o objetivo de otimizar a busca por oportunidades no País, a Microsoft também afirmou que está doando ferramentas de inteligência artificial para o Sistema Nacional de Emprego. "As ferramentas da Microsoft vão permitir que cada candidato consiga encontrar a sua empresa ideal e, do outro lado, as empresas poderão encontrar os melhores candidatos", disse o secretário Carlos da Costa.

No evento, a empresa anunciou a expansão da sua infraestrutura de nuvem com uma nova região de datacenter no Rio de Janeiro. A Microsoft lançou sua primeira região de datacenter em 2014, no Estado de São Paulo - a nuvem global da Microsoft tem hoje 65 regiões.

Sustentabilidade

Os planos de desenvolvimento econômico da Microsoft para o Brasil também incluem sustentabilidade: a companhia disse ter o compromisso de ser carbono negativa até 2030. Também afirmou que fará a transição total do fornecimento de energia de seus datacenters para fontes renováveis até 2025. "Queremos reforçar nossa parceria com o País para ajudar na retomada econômica sustentável", disse Cosentino.

Outro anúncio da empresa foi o plano de usar inteligência artificial para ajudar na proteção da floresta amazônica contra desmatamentos e queimadas. A ideia é associar a tecnologia a indicadores como estradas ilegais abertas em regiões florestais e dados de imagens de satélite, para prever zonas de desmatamento mais prováveis. A iniciativa será implementada durante a próxima estação de seca em 2021.