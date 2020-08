Mesmo com a pandemia, levantamento mostra que 64% dos consumidores devem comprar presente para os pais

O presidente da CDL-CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), Adelaido Vila. - (Foto: Arquivo)

A CDL CG - Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande realizou levantamento nos dias 30 e 31 de julho, com 420 consumidores, das 7 regiões, via telefone, para saber a intenção de compras para o Dia dos Pais.

Para o presidente da CDL CG, Adelaido Vila, é um momento importante para o comércio. "Em razão da pandemia temos perdido datas importantes para o comércio. Tivemos dia das mães, mas sempre temos a esperança de uma recuperação e que hajam boas vendas. Apesar das dificuldades queremos ser otimistas", enfocou.

De acordo com o levantamento, há uma expectativa de queda de 16% para as compras e o valor médio que se pretende gastar com o presente para o dia dos pais é de R$120,00, sendo que no anterior foi de R$110,00.

Apesar da queda nas vendas para a data comemorativa este ano, em função da pandemia do novo coronavírus, o levantamento da CDL CG mostrou que 64% dos entrevistados pretendem presentear, 14% ainda não sabem e 22% não pretendem, ou não poderão comprar o presente para o dia dos pais.

A perfumaria é o item mais desejado, com 31%. Em segundo vem os calçados com 27%, terceiro está o vestuáro com 18% e na sequência os elétrico eletrônicos com 9% e 15 % ainda não sabem o que comprar.

Trinta e dois por cento dos entrevistados alegaram que devem comprar no shopping, pelo conforto e praticidade. Pelo preço e variedade, 26% responderam que vão comprar nas lojas do centro. Nos bairros, foi a resposta de 20% dos entrevistados. Doze por cento vai adquirir pela internet e 10% não sabem.

Entre os entrevistados 73% pretende comemorar a data. Já 28% pretende sair para almoçar e 45% acredita que irá comemorar em casa e 27% não sabem ainda.