Mesmo com a crise, MS registra uma média de 21 novas empresas abertas por dia

Somente em dezembro foram abertas 587 novos estabelecimentos em Mato Grosso do Sul - (Foto: Tânia Rego/ABrasil)

Mesmo com a crise causada pela pandemia da Covid-19, o ano de 2020 foi positivo para Mato Grosso do Sul na abertura de novos negócios. Segundo a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), o Estado apresentou o maior resultado em 21 anos, com uma média de 21 novas empresas abertas por dia.

O resultado de 7.903 empresas abertas em todo o ano de 2020 foi 11,51% superior aos 7.087 novos estabelecimentos constituídos em igual período de 2019. A média mensal de aberturas de empresas no ano passado foi de 659. Somente em dezembro foram abertas 587 novos estabelecimentos em Mato Grosso do Sul, recorde para o mês nos últimos 21 anos da série histórica da Junta, que é registrada desde 2000. Por outro lado, houve um aumento de fechamentos. Pelo menos 3.961 empresas fecharam, o maior número da história da Junta.

Os 10 municípios com maior número de empresas abertas Campo Grande (3.402); Dourados (879); Três Lagoas (348); Ponta Porã (289); Naviraí (225); Maracaju (162); Corumbá (152); Nova Andradina (143); Chapadão do Sul (134); Sidrolândia (108).

Das 7.903 empresas abertas no Estado de janeiro a dezembro de 2020, 5.026 são do setor de Serviços, representando 63,6% do total; 2.540 são do Comércio (32,14%) e 337 são Indústrias (4,26%).