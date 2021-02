Mega-Sena acumula, mas aposta de Anaurilândia fatura R$64 mil na Quina

As dezenas sorteadas ontem foram: 03, 04, 11, 40, 42, 58 - (Foto: Agência Brasil)

A Mega-Sena acumulou de novo, mas uma aposta simples de seis números feita na Lotérica Trevo da Sorte em Anaurilândia foi à única no Estado a faturar R$ 64.466,74 na Quina, no sorteio deste sábado (20).

A Mega-Sena, o principal prêmio da noite, acumulou e pode chegar a R$ 42 milhões. As dezenas sorteadas ontem foram: 03, 04, 11, 40, 42, 58.

Houve 53 apostas pelo país que acertaram cinco das dezenas sorteadas. Já a quadra vai render R$ 1.014,35 para cada uma das 4.812 apostas ganhadoras.

O próximo sorteio acontece na quarta-feira (24) e as apostas devem ser feitas até às 18 horas, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.