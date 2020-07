Mastercard: Pagamentos por aproximação ultrapassam 19 milhões no mês de junho

Número de pagamentos por aproximação passou de R$708 milhões para R$3,9 bilhões - (Foto: Divulgação)

As transações por aproximação bateram recorde de uso no mês de junho, superando 19 milhões no Brasil. Entre os estabelecimentos preferidos do consumidor para utilizar essa modalidade de pagar, estão os supermercados, postos de combustível, além de farmácias e redes de fastfood.

Os dados são do estudo global da Mastercard realizado em 15 mercados, incluindo o Brasil. A cidade de São Paulo, segundo a pesquisa, é a que mais realiza transações por aproximação no Brasil.

Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), o número de pagamentos por aproximação passou de R$708 milhões para R$3,9 bilhões no primeiro trimestre de 2020, um aumento de 456% na comparação com o mesmo período do ano anterior.