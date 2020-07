Mais de 39 mil contribuintes vão receber restituição do imposto de renda em Mato Grosso do Sul

A Receita Federal libera, a partir do dia 31/7, próxima sexta-feira, o montante de pouco mais de R$ 81,5 milhões de reais para os contribuintes de Mato Grosso do Sul - (Foto: Agencia Brasil)

A Receita Federal libera, a partir do dia 31/7, próxima sexta-feira, o montante de pouco mais de R$ 81,5 milhões de reais para os contribuintes de Mato Grosso do Sul.

A consulta para saber se a pessoa foi ou não contemplada já foi liberada no site desde esta sexta-feira. Serão contemplados 39.255 contribuintes no Estado.

O valor é um fôlego para as famílias e para o comércio varejista, explica a economista do IPF-MS, Daniela Dias. “O recurso vem em boa hora para quem quer quitar contas em atraso e, até mesmo, garantir algumas oportunidades de acesso a produtos. Para o comércio, é uma oportunidade às vésperas às comemorações para o Dia dos Pais.”

De acordo com a pesquisa do Dia dos Pais, elaborada pelo IPF- MS e Sebrae MS, a data pode movimentar R$ 130,96 milhões, com gasto médio por presente de R$ 124,59.

A Receita Federal informou que estão recebendo, prioritariamente, contribuintes idosos, acima dos 60 anos, pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave e aqueles que comprovadamente tem como maior fonte de renda o magistério.