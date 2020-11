Maioria dos servidores de MS escolheram, e 13º salário será pago no 1º de dezembro

famílias com renda de um a cinco salários mínimos - ( Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (12) o Governador de MS, Reinado Azambuja (PSDB), anunciou que os servidores ativos e inativos poderão receber em parcela única o 13º salário no dia 1º de dezembro. Serão aplicados R$ 473 milhões no pagamento dos servidores.

O resultado foi anunciado após o encerramento da enquete proposta pelo governador e pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), promovida para saber a preferência dos 79.918 servidores quanto ao dia do pagamento do 13º.

Diferentemente de outros estados, Mato Grosso do Sul efetua o pagamento do salário em dia e ainda permite que o próprio servidor escolha a data que deseja receber”, concluiu a titular da SAD, Ana Nardes.

De acordo com o governador, dia 27 de novembro serão depositados R$ 514 milhões; no dia 1º R$ 473 milhões e no primeiro dia útil de janeiro de 2021, que será segunda-feira (04), R$ 524 milhões referentes aos salários de dezembro de 2020.