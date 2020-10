Maioria dos leitores do portal "A Crítica" conhecem pessoas que perderam o emprego na pandemia

Ainda de acordo com as pesquisas, no mesmo período, 15,3 milhões de pessoas não procuraram trabalho por conta da pandemia ou por falta de trabalho na localidade - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O desemprego no Brasil evidentemente não é um problema que “apareceu” junto com a pandemia, mas certamente durante o surto do novo coronavírus a pasta ganhou voz juntamente com outros déficits.

Segundo a PNAD Covid, pesquisa liderada pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas (IBGE), somente no período entre 20/09 e 26/09/2020, a taxa de desocupação atingiu cerca de 14,4% dos brasileiros. Em Mato Grosso do Sul a taxa de desocupação chegou a 10%, atualmente os estados da Bahia e Maranhão lideram os índices com 18,1%.

Ainda de acordo com as pesquisas, no mesmo período, 15,3 milhões de pessoas não procuraram trabalho por conta da pandemia ou por falta de trabalho na localidade. Os valores apontam ainda para uma desigualdade bem maior, quando destrinchados os números revelam que 12,5 % das pessoas que não procuraram trabalho por conta da pandemia ou por falta de trabalho na localidade são de cor Preta ou Parda, e pioram quando de todas as pessoas ouvidas na pesquisa apenas 5,2 % possuem Superior completo ou Pós-graduação.

Porém, em MS, pessoas empregadas por carteira assinada no setor privado chegam a 451 mil, e como já se era esperado, 284 mil pessoas estão trabalhando por conta própria, as duas categorias lideram os quadros.

A Pnad Covid Objetiva estimar o número de pessoas com sintomas referidos associados à síndrome gripal e monitorar os impactos da pandemia da COVID-19 no mercado de trabalho brasileiro.

A enquete realizada pelo site do portal A Crítica com início na última quarta-feira (14) e com término hoje (17) quis saber: “Você conhece alguém que perdeu o emprego durante a pandemia?”

A enquete foi encerrada hoje (17)

O resultado apontou que 84% conhecem pessoas que perderam o emprego, já 15% não conhecem pessoas nesta situação.

Nova enquete:

Você é a favor do fim do toque de recolher em Campo Grande?