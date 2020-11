Maioria das Bolsas da Ásia fecha em baixa, com foco na disseminação da covid-19

Mercado de ações da Coreia do Sul - (Foto: Lee Jin-man/AP Photo)

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, 13, à medida que a disseminação da Covid-19 pelo mundo aparentemente passou a pesar mais que recentes notícias sobre o desenvolvimento de possíveis vacinas contra a doença.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,86%, a 3.310,10 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,22%, a 2.268,67.

Em Tóquio, o japonês Nikkei se desvalorizou 0,53%, a 25.385,87 pontos, e em Hong Kong, o Hang Seng teve perda marginal de 0,05%, a 26.156,86 pontos.

Investidores voltaram a focar o aumento de novos casos de coronavírus, principalmente nos EUA, mas também na Europa e em partes da Ásia.

Os EUA vêm registrando mais de 100 mil novas infecções diárias há nove dias seguidos. Lá, o recorde em 24 horas foi de 144 mil casos.

Nos primeiros dias da semana, houve maior apetite por risco na região asiática após novidades sobre o avanço de testes com candidatas à vacina contra a covid-19. Causou grande entusiasmo anúncio da Pfizer e BioNTech de que sua vacina tem eficácia superior a 90%.

Houve, porém, exceções positivas na Ásia nesta sexta. O sul-coreano Kospi avançou 0,74% em Seul, a 2.493,87 pontos, atingindo o maior nível em 30 meses, e o Taiex subiu 0,39% em Taiwan, a 13.273,33 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho nesta sexta, com queda de 0,20% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 6.405,20 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires