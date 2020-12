Magazine Luiza compra 100% da instituição de pagamentos Hub Prepaid

Ao todo foram recebidas 11 denúncias em que a varejista é acusada de promover - (Foto: Magazine Luiza)

O Magazine Luiza, por meio de sua subsidiária Magalu Pagamentos, anunciou a compra de 100% da instituição de pagamentos Hub Prepaid Participações por R$ 290 milhões. A conclusão, porém, está sujeita a determinadas condições precedentes, incluindo sua aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e pelo Banco Central do Brasil.

A empresa adquirida possui mais de 250 colaboradores e cerca de 4 milhões de contas digitais e cartões pré-pago ativos, que movimentaram aproximadamente R$ 6,6 bilhões nos últimos 12 meses (Total Payment Volume - TPV), gerando uma receita bruta (não auditada) de R$ 159 milhões no mesmo período.

A Hub Fintech, que começou a operar em 2012, é uma instituição de pagamentos regulada pelo Banco Central e totalmente integrada ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)e ao Sistema de Pagamentos Instantâneos PIX), através da sua subsidiária Hub Pagamentos.

Segundo o Magalu, além de oferecer conta digital e cartão pré-pago diretamente para seus clientes, a Hub é uma das maiores plataformas de Banking as a Service (BaaS) e líder no processamento de cartões pré-pago, atendendo clientes de diversos segmentos como varejo, mobilidade, instituições financeiras e fintechs.

Entre as principais soluções desenvolvidas pela Hub estão toda a estrutura bancária para a oferta de produtos e serviços financeiros através de conta digital; conexão direta com participantes relevantes do mercado, incluindo lotéricas e caixas eletrônicos; plataforma robusta de APIs capaz de processar e conciliar milhões de transações; sistema completo para emissão e processamento de cartões pré-pago das principais bandeiras e centro de personalização de cartões, com capacidade de produção de 30 milhões de cartões por ano.

Após a integração com a Hub, os clientes do MagaluPay - pessoas físicas e jurídicas - passarão a contar com a plataforma de produtos e serviços financeiros do mercado, gratuita e totalmente integrada ao SuperApp. Com a conta digital, os clientes poderão realizar compras, depósitos, transferências (P2P, TED, DOC e PIX), pagamentos (boletos, contas de consumo, impostos e PIX), saques (lotéricas, caixas eletrônicos e lojas do Magalu) e serviços como recargas de celular e vale-transporte. Além disso, passarão a ter um cartão pré-pago que reflete o saldo da conta digital, permitindo também transações no mundo físico.