Lotofácil tem seis sorteios semanais a partir de hoje

A partir de hoje (3), a Lotofácil, a segunda loteria mais vendida pela Caixa, terá seis sorteios semanais. Os sorteios, que até então eram feitos às segundas, quartas e sextas, passarão a ser feitos de segunda a sábado. O preço cobrado para uma aposta simples, de 15 números, é R$ 2,50.

Outras mudanças serão implementadas a partir do dia 10 de agosto. Entre elas, a ampliação na quantidade de apostas múltiplas permitidas, a quantidade de Teimosinhas e a ampliação na quantidade de cotas por Bolão.

Atualmente, é possível apostar de 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis no volante. Com a mudança, será possível marcar até 20 números por volante, aumentando a probabilidade de acerto. Com isso, a aposta múltipla de 19 números custará R$ 9,6 mil, e a de 20 números sairá por R$ 38,7 mil.

A Lotofácil passa também a permitir uma quantidade maior de apostas no formato Teimosinha, para quem quiser concorrer com os mesmos números em mais de um concurso. De acordo com a Caixa, a Teimosinha poderá valer por até 24 concursos – o dobro do permitido atualmente.

Já os apostadores que costumam fazer apostas em grupo por meio do Bolão Caixa também vão poder aumentar as chances de ganhar na Lotofácil: a quantidade máxima de cotas passa a ser de 100 por bolão. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 3.

É permitida a realização de, no máximo, 10 apostas por Bolão, em caso de bolões com 15, 16, 17 ou 18 números. No caso de bolões com 19 números, o máximo será de seis apostas por Bolão. Para bolões com 20 números só será possível a realização de uma aposta. “Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de prognósticos”, informa a Caixa.

Ainda entre as mudanças anunciadas para a Lotofácil está a premiação adicional aos concursos de final 0. A distribuição dos valores destinados à premiação ficará assim: 62% do total será destinado aos acertadores de 15 números (principal faixa de premiação); 13% será para a segunda faixa, ou seja, para quem acertar 14 números entre os 15 sorteados; 10% será destinado para os concursos de final 0 e os 15% restantes ficam acumulados para a primeira faixa – 15 acertos – do concurso especial realizado em setembro de cada ano, a Lotofácil da Independência.

O primeiro concurso com final 0 a ser sorteado após a implementação das alterações será o de número 2.010, previsto para ocorrer no dia 13 de agosto.