Lojistas de Shopping aderem à Semana Brasil para impulsionar vendas

Shopping Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Até o dia 13 de setembro, o Shopping Campo Grande continua com as promoções da Semana do Brasil em suas lojas, com promoções e descontos exclusivos. Seguindo protocolos rigorosos de higienização, a ação é oportunidade tanto para clientes, que poderão renovar itens do guarda-roupa, acessórios, entre outros produtos a preços mais acessíveis, quanto para lojistas, que terão a chance de impulsionar as vendas em um momento atípico da economia vivenciado em todo o País.

O sistema de delivery é uma das opções para quem busca as melhores promoções, conforto e segurança durante a Semana do Brasil. Existe, ainda, a alternativa de retirar o produto no Shopping por meio do sistema Drive-Thru. Assim, o cliente pode comprar de onde estiver e retirar a compra sem precisar sair do carro. Para isso, basta entrar em contato com a loja, escolher o produto, combinar a forma de pagamento, e agendar o melhor dia e horário para retirar a encomenda.

Depois, o cliente deve se dirigir ao ponto de encontro instalado no 1º piso do Shopping, próximo ao Outback e aguardar dentro de seu veículo. O produto será entregue devidamente higienizado e a cobrança de estacionamento não será feita para quem aderir a esse serviço. No link a seguir, você pode conferir as lojas participantes e seus respectivos contatos e números de WhatsApp, tornando as compras on-line mais fáceis e cômodas no site.

Segundo o superintendente do Shopping Campo Grande, Rodolfo Alves, as novas alternativas de compras foram pensadas para minimizar os efeitos da quarentena e os resultados têm sido positivos. "A retomada tem sido gradual e consciente, onde podemos oferecer boas ofertas e, ao mesmo tempo, seguir todas as orientações e medidas preventivas recomendadas pelo poder público, garantindo a segurança e o bem-estar de todos durante a experiência de compras", avalia.

A CDL Campo Grande apoia as promoções e avalia com otimismo a união dos lojistas na retomada do segmento varejista. "Infelizmente a pandemia destruiu sonhos e prejudicou nosso varejo, mas também trouxe algo positivo, que é a união do nosso setor. Com a participação dos Shoppings, estamos buscando formas para sairmos juntos de uma crise construída por um vírus. A expectativa é a melhor possível, que a gente construa uma grande retomada da nossa economia", pontua o presidente Adelaido Vila.

Ofertas - No Shopping Campo Grande, dentre os destaques, está a blusa da Lilica e Tigor, de R$ 119 por R$ 59,50. Ainda na mesma loja, o short com valor de R$ 183, passa a custar R$ 91,50 durante a promoção, representando 50% de desconto. Na Authentic Feet, o tênis Nike Max Plus, de 999,00 sair por R$ 599. Já na Gregory, a túnica estampada geométrica ganhou quase 70% de desconto, saindo de R$ 388 por R$ 119. E para os amantes da literatura, há ofertas na Leitura também: o livro "As Crônicas de Nárnia" está com cerca de 60% de desconto, de R$ 99,80 por R$ 59,91.