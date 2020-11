LIT Capital compra Colégio Palmares e Escola Equilíbrio

Guto Dobes Filho, presidente da rede Evolua, subsidiária de educação da LIT - (Foto: Divulgação/LIT Capital)

O LIT Capital Group, fundo de investimento com foco em educação, acaba de comprar o Colégio Palmares e a Escola Equilíbrio, duas instituições tradicionais de São Paulo. O investimento deve ser de 150 milhões de reais com a aquisição e investimentos no primeiro ano da nova operação.

“Considerando a faixa de estudantes de até 12 anos, ninguém no Brasil detém hoje uma participação de mercado maior do que 1,5%. Então, acreditamos que há espaço para investir em educação”, diz Guto Dobes Filho, presidente da rede Evolua, subsidiária de educação da LIT.

Em São Paulo, o LIT buscava instituições de referência para aquisições, enquanto o Colégio Palmares e a Escola Equilíbrio procuravam um parceiro estratégico para aperfeiçoar a gestão e estrutura de capital.