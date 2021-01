Liminar susta assembleia que definiria liquidante do centro de tecnologia Ceitec

Ceitec - (Foto: Bruno Domingos/Reuters)

A juíza Maria Isabel Pezzi Klein, da 3ª Vara Federal de Porto Alegre, concedeu liminar a uma ação popular suspendendo a realização de uma assembleia, nesta quarta-feira, 13, que iria indicar o liquidante do processo de extinção do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec).

Segundo o escritório de advocacia Garcez, a assembleia seria realizada às 10h cercada de ilegalidades, na tentativa de liquidação da empresa. "Se a assembleia ocorresse, causaria gigantesco prejuízo ao interesse público, à soberania nacional e à ciência e tecnologia brasileira", disse a advocacia em nota.

Uma das alegações dos autores da ação popular é que há uma tomada de contas em tramitação no Tribunal de Contas da União (TCU) que levantou questionamentos ainda não respondidos pela União.

A Ceitec é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) que atua no segmento de semicondutores desenvolvendo soluções para identificação automática (RFID e smartcards) e para aplicações específicas. A empresa projeta, fabrica e comercializa circuitos integrados para diferentes aplicações e desempenha papel estratégico no desenvolvimento da indústria de microeletrônica do Brasil.