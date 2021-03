Lagarde: atividade da zona do euro deverá ter firme recuperação no 2º semestre

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde - (Foto: Rodrigo Abd/AP)

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira que a expectativa é que a atividade econômica da zona do euro tenha uma firme recuperação no segundo semestre de 2021, diante das atuais campanhas de vacinação contra a covid-19 e com a gradual retirada de medidas de bloqueio motivadas pela doença.

Em discurso introdutório para a reunião do Comitê para Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu, Lagarde disse que os riscos para a perspectiva de crescimento do bloco no médio prazo ficaram mais equilibrados, mas ressaltou que os riscos de curto prazo ainda são negativos.

Lagarde também reiterou que o BCE implementará compras de ativos por meio do programa emergencial conhecido como PEPP "de forma flexível e de acordo com as condições de mercado". Na semana passada, o BCE anunciou que irá acelerar essas compras nos próximos meses.

Se for possível garantir condições financeiras favoráveis, o BCE poderá não utilizar o PEPP - que pode chegar a 1,85 trilhão de euros - em sua integridade, afirmou Lagarde.

A presidente do Banco Central Europeu disse ainda que a entidade continuará monitorando os desdobramentos no mercado de câmbio e suas possíveis implicações para a perspectiva de inflação no médio prazo.

Sobre a recente tendência de alta nos juros de bônus de governos, Lagarde disse que aumentos consideráveis e persistentes "podem se tornar inconsistentes com o combate ao impacto para baixo da pandemia na trajetória projetada da inflação". Segundo Lagarde, o BCE vem respondendo a aumentos de juros que estão se antecipando à recuperação econômica, mas não está focado em pequenos surtos de inflação.