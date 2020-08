Juros sobem com sinais de risco fiscal mesmo com IPCA-15 em linha e dólar fraco

O indicador de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) - ( Foto: Agência Brasil)

Os juros futuros são negociados em leve alta nesta terça-feira, 25, apesar do exterior positivo permitir uma nova baixa nas taxas e de o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) de agosto (alta de 0,23%) ter vindo em linha com a mediana do Projeções Broadcast. Da inflação, analistas avaliam agora dados como os núcleos. Segundo a BV, a média dos núcleos acelera a 0,14% no IPCA-15 de agosto, de 0,11% em julho.

O avanço das taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro acontece, principalmente, por conta do adiamento do pacote "Big Bang" decorrente da falta de entendimento do Planalto com o ministro Paulo Guedes sobre o valor do benefício do Renda Brasil, entre outros detalhes.

Nas máximas, as taxas intermediárias e longas chegaram a subir mais de pontos-base na máxima intraday. A alta pode arrefecer com a queda do dólar futuro ante o real, ainda que o movimento tenha perdido força depois da abertura, e o apetite a risco global nesta manhã. DI para janeiro de 2022 abriu a 2,74%, mesma taxa no ajuste de ontem, e marcou máxima intraday a 2,81%. DI para janeiro de 2025 abriu a 5,76% ante 5,71% no ajuste da última sessão e marcou máxima intraday a 5,86%. DI para janeiro de 2027 abriu a 6,78% ante 6,73% no ajuste de ontem e marcou máxima a 6,89%. DI para janeiro de 2029 abriu a 7,30%, mesma taxa no ajuste de ontem, e marca máxima a 7,46%.

A leitura do IPCA-15 de agosto não trouxe surpresas, mas colocou viés de baixa nas estimativas para o IPCA fechado do mês, diz o economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez. "Eu esperava uma queda de 2,0% em cursos regulares e veio 4,0%, acabou surpreendendo. Como é um item que praticamente repete a taxa do IPCA-15, tem um viés baixista na minha estimativa de 0,12% para o IPCA de agosto", explica Sanchez.

O indicador de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) acelerou marginalmente a 52,59% em agosto, ante 52,32% em julho, segundo a BV.