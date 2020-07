Juros se ajustam em alta com dólar e exterior

Às 10h06, o DI para janeiro de 2022 indicava 2,78% ante 2,74% ontem no ajuste - (Foto: Agência Brasil)

Após um fechamento da curva nas últimas sessões, os juros futuros abriram nesta terça-feira, 28, em alta apoiado pelo dólar valorizado e cautela no exterior. Nos curtos o movimento é limitado, em meio à precificação de maior chance maior de corte de 25 pontos-base da Selic no Copom da próxima semana. Ontem a curva de juro tinha precificação de 80% para corte ante a possibilidade de manutenção em 2,25%.

No radar desta terça-feira está a reunião de diretores do Banco Central com investidores neste último dia pré período de silêncio do Comitê de Política Monetária (Copom).

O diretor de política econômica do BC, Fabio Kanczuk, tem reunião às 10 horas, por videoconferência, com a equipe econômica da MAG Investimentos.

Também o diretor de política econômica, Bruno Serra, tem reunião com representantes da Capstone (11 horas). As duas reuniões são para tratar da conjuntura econômica.

Às 10h06, o DI para janeiro de 2022 indicava 2,78% ante 2,74% ontem no ajuste e o DI para janeiro de 2027, 6,32%, de 6,26%.