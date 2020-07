Juros renovam máximas com dólar, mas seguem em baixa

O dólar à vista subia 0,17%, a R$ 5,2148 - (Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

Os juros futuros desaceleraram a baixa e renovaram as máximas da sessão na manhã desta segunda-feira, 27, em linha com a virada do dólar para o positivo, testando, também, novas máximas. As taxas, no entanto, seguem em queda. Às 9h51, o DI para janeiro de 2022 tinha taxa de 2,80%, mais perto do ajuste anterior, de 2,82%.

Para janeiro de 2027, a taxa projetada era de 6,33%, igual a sexta-feira no ajuste.

