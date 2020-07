Juros deixam dado dos EUA de lado e oscilam até mínima, quase estáveis

Às 10h28, o DI para janeiro de 2022 indicava 2,74% - (Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

A divulgação de dados dos Estados Unidos (Produto Interno Bruto e auxílio-desemprego) foi observada, porém, sem provocar reações no mercado futuro de juros. As taxas oscilaram bem depois, renovando as mínimas da sessão, em meio a ajustes e com os investidores mais atentos ao dólar - que ainda apoia viés de alta - e à espera do leilão do Tesouro.

Às 10h28, o DI para janeiro de 2022 indicava 2,74%, mesma taxa do ajuste de ontem.

Para janeiro de 2023, a 3,80%, também estável, enquanto o para janeiro de 2027 batia mínima de 6,28% ante 6,29% no ajuste anterior.