Japão tem recorde diário de casos de coronavírus, com salto em Tóquio

Bandeira do Japão no topo do prédio do banco central em Tóquio - (Foto: Estadão)

A disparada em notificações de covid-19 em Tóquio fez com que o número de casos no Japão atingisse novo recorde nesta quarta-feira, 18. O governo metropolitano de Tóquio informou que a região registrou 493 novos casos da doença. O maior número atingido anteriormente havia sido de 472, no dia 1º de agosto. O portal Japan Today calcula que o total de infecções registradas hoje saltou a 2.195. Os dados devem ser oficializados nesta quinta-feira (19). Até o momento, o Japão teve 1.913 mortes notificadas causadas pelo novo coronavírus.