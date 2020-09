IPC-S de agosto acelera em 5 das 7 capitais pesquisadas pela FGV

IPC-S - (Foto: EBC)

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de agosto registrou aceleração em cinco das sete capitais pesquisadas, de acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice acelerou a 0,53% ante 0,51% na quadrissemana anterior. Em julho, a taxa de crescimento havia sido de 0,49%. As cidades que registraram aceleração no IPC-S foram Brasília (0,46% para 0,67%), Recife (0,58% para 0,60%), Rio de Janeiro (0,27% para 0,37%), Porto Alegre (0,33% para 0,41%) e São Paulo (0,66% para 0,72%). Salvador foi a única cidade a registrar desaceleração (0,55% para 0,15%), enquanto Belo Horizonte teve a mesma alta da quadrissemana anterior (0,55%).