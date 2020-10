Investimentos em Rio Verde de Mato Grosso podem gerar até 400 novos empregos

Jaime Verruck em Entrevista a Serra FM - (Foto: Grupo Feitosa de Comunicação)

Prevendo gerar aproximadamente 400 empregos no município de Rio Verde de Mato Grosso, a cidade recebeu hoje (14) a visita do secretário responsável pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck. Por meio da visita foi possível observar os empreendimentos e geração de empregos.

De acordo com Verruck que esteve na Cerâmica Campo Grande, será possível observar por meio dos investimentos a geração de 70 novos empregos. Ainda pela manhã o secretário planeja passar pelo novo frigorífico de Rio Verde onde serão geradas mais 250 novos empregos.

“Entendemos que o município de Rio Verde de Mato Grosso tem capacidade e estrutura para abrigar um frigorífico, isso se deve a alta produtividade da pecuária na região, nossa meta é entregar esse investimento até o final do ano, possibilitando gerar 250 novos empregos”, afirmou Verruck.

Uma novidade para a cidade de MS é que ela será responsável por abrigar a primeira matriz genética do Brasil. “Os investimentos na suinocultura continuam presentes, como até agora todo material genético para a cadeia vinha de fora, podemos dizer que a cidade será destaque para a genética no País, ela terá a primeira matriz genética da suinocultura”.

Durante a entrevista concedida a rádio Serra FM do Grupo Feitosa de Comunicação, Verruck pontuou como anda a recuperação do setor agropecuário diante a pandemia do novo Coronavírus. “Todos levamos um susto, mas já é perceptível a melhora em todos os setores, temos exportado bastante, estamos trocando impostos por empregos”.