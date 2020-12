Investimentos de R$ 9,3 milhões garantiram ações de entidades no ano

Sidrolândia recebe investimentos do Governo do Estado - (Foto: Secom MS)

Muitas Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) contaram com os recursos investidos pelo Governo do Estado para manterem seus atendimentos em 2020. Entre o chamamento público desenvolvido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), na casa dos R$ 2,3 milhões, e emendas parlamentares, no montante de R$ 7 milhões. Foram R$ 9,3 milhões que beneficiaram famílias sul-mato-grossenses em diversas áreas foram realizados graças aos recursos.

Os projetos de impacto social e soluções inovadoras para inclusão social tendo em vista a promoção da autonomia e ampliação dos Direitos Humanos foram contemplados como, por exemplo, projetos de enfrentamento a violação dos direitos da criança e do adolescente, em situação de acolhimento e projetos direcionados às famílias de dependentes químicos, no processo de reabilitação em Comunidades Terapêuticas.

“Este ano foi de se reinventar e unir forças para o trabalho continuar. Quando começou a pandemia ficamos todos assustados de como ficaria nossos atendimentos. Porém, passamos as atividades remotas com as crianças e adolescentes e atendemos as famílias em suas necessidades básicas (doação de benefícios e eventuais cestas básicas), pois muitas ficaram sem sua renda devido ser trabalhador informal. Os recursos do chamamento público da Sedhast nos ajudou a manter a alimentação das crianças e adolescentes, pois passamos a servir lanches via drive thru e garantir os salários dos prestadores de serviços, que por um momento ficaram sem suas rendas. Recebemos uma emenda parlamentar que nos ajudou a trocar o mobiliário das sala das crianças e esse ano tivemos uma força-tarefa da Sedhast em manter os pagamentos em dia e também agilizar todos os processos para que as organizações pudessem tocar suas ações”, aponta Mario de Freitas, do Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA).

No CICA São oferecidas para 240 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, em situação de vulnerabilidade social, atividades de circo, contação de história, musicalização, trabalhos manuais, artes, valores humanos, esporte, recreação, entre outras ações. Objetivo maior do CICA é oferecer atividades no contra-turno escolar para as crianças e adolescentes.

Dados da Sedhast mostram que em 2018 foram beneficiadas 34 organizações, em 2019 mais 37 e neste ano, ao menos 42 OSC’s podem ser contempladas com os recursos. O montante investido saltou 21%, passando de R$ 1,9 milhão para R$ 2,3 milhões, e totalizam mais de R$ 6,5 milhões em três anos.

O terceiro setor consiste em um amplo e diversificado conjunto de instituições como fundações, associações comunitárias, entidades filantrópicas entre outras. O terceiro setor recebe esse nome, pois faz menção a uma linha após os governos (municipais, estaduais ou federal), e empresas do setor privado.

Na Sedhast as OSC’s são atendidas na Superintendência da Política de Direitos Humanos, por meio da Coordenadoria de Apoio às Organizações da Sociedade Civil (Caosc). Informações e eventuais dúvidas podem ser sanadas pelos telefones (67) 3318-4178 e 4199.