Investidor estrangeiro retira R$ 412,924 milhões da B3 no pregão do dia 12

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 412,924 milhões da B3 no pregão da última quarta-feira, 12. Naquele dia, o Ibovespa fechou praticamente estável (-0,06%), aos 102.117,79 pontos. Com o mercado repercutindo a saída de Salim Mattar da secretaria do governo federal responsável por tocar as privatizações de estatais, o giro financeiro ficou em R$ 57,1 bilhões.

Apesar das retiradas dos últimos dois pregões, em agosto a bolsa ainda apresenta saldo positivo de R$ 1,884 bilhão em recursos estrangeiros, resultado de compras de R$ 125,336 bilhões e vendas de R$ 123,451 bilhões.

No acumulado em 2020, os investidores estrangeiros já retiraram R$ 83,028 bilhões do mercado acionário brasileiro.