Inédita no país, granja em Dourados usa ração líquida e novas tecnologias da Suinocultura 4.0

Granja em Dourados usa ração líquida e novas tecnologias da Suinocultura 4.0 - Foto: Priscilla Peres/Semagro

Em mais um projeto inovador na suinocultura, Mato Grosso do Sul inaugurou nesta sexta-feira (26) um empreendimento inédito. A granja Nossa Senhora Aparecida, instalada em Dourados, é a primeira do país a alimentar os mais de 10 mil animais alojados com ração líquida em um ambiente que reúne todas as tecnologias disponíveis no mundo para o setor.

A granja dos produtores Osmar Rodrigues Caires e Walter de Fátima Pereira conta com investimento de R$ 9 milhões financiados via FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) e representa para Mato Grosso do Sul um salto de tecnologia e inovação na suinocultura.

"Esse projeto conta com apoio da estrutura do Governo do Estado em incentivos fiscais, acesso ao crédito, programa de incentivo à atividade e entrega para Mato Grosso do Sul qualidade, tecnologia e agregação de valor à nossa produção, além de gerar emprego e renda", explica o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

O proprietário Osmar Rodrigues explica que esta é a primeira granja do Brasil a ter ração líquida, pressão negativa, cocho em inox e piso vazado e é um típico exemplo de suinocultura de precisão. "A granja atende ao bem-estar animal e visa reduzir o consumo de ração na produção de carne suína, reduz mortalidade dos animais, é climatizada e totalmente informatizada".