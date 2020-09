Indústrias de alimentos e bebidas se unem para manter empregos no Estado

Indústrias ajudarão a manter medidas de biossegurança - Arquivo

Manter cerca de 4.100 pontos de vendas e o trabalho de pelo menos 37 mil famílias de Mato Grosso do Sul. Este é o objetivo do Movimento Nós, encabeçado por oito indústrias de alimento e bebidas do país para auxiliar os pequenos negócios a se recuperarem dos efeitos econômicos da pandemia da Covid-19. O evento conta com apoio da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

A iniciativa quer beneficiar em todo o país, 300 mil pontos de venda, 1 milhão de trabalhadores e chegar a 3 milhões de brasileiros. Em Mato Grosso do Sul serão 4.100 pontos de venda, 13 pontos de trabalho e 37 mil famílias impactadas pela iniciativa, que também conta com apoio de entidades do setor produtivo.

O Movimento Nós é composto pela Ambev, Heineken, Mondelez, Nestle, Pepsico, BRF, Aurora e Coca-Cola, sendo que as três últimas têm fabrica em Mato Grosso do Sul. O Movimento vai atuar em três vertentes, fornecendo equipamentos que garantam a biossegurança dos estabelecimentos, dando condições especiais para o reabastecimento e informando sobre iniciativas que apoiem os pequenos negócios.

A Semagro acredita que o Movimento Nós está alinhado com as ações desenvolvidas pelo Governo do Estado em apoio aos pequenos negócios. Desde o início da pandemia da Covid-19, a Semagro tem apoiado indústrias e empresas a continuarem suas atividades por meio da implantação de protocolos de biossegurança.

Além disso, integra equipe do Governo do Estado responsável pela criação do programa Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia), que mapeia tecnicamente a infecção de Covid-19 nos municípios dando condições dos negócios se estruturarem e reabrir com segurança.