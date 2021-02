Indústria paulista registra crescimento, diz Fiesp - ( Foto: Agência Brasil/CNI/Miguel Ângelo )

A indústria de transformação paulista registrou crescimento de 2,6% nas vendas reais entre dezembro e janeiro, de acordo com o Levantamento de Conjuntura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).

Segundo o relatório, houve aumento de 2,7% nas horas trabalhadas na produção pelo nono mês consecutivo. O nível de utilização da capacidade instalada cresceu 0,8 pontos percentuais (p.p), fechando em 79,2% em janeiro.

“A vacinação da população é fundamental para evitar uma alta expressiva da curva de óbitos e o fechamento ainda maior da economia no país, que atualmente demonstra recuperação. O progresso em direção à normalização total da economia graças à vacinação deve gerar aceleração do crescimento no 2º trimestre”, diz nota.

Sensor

De acordo com a pesquisa Sensor, a indústria de transformação paulista continuou com expansão em fevereiro, ainda que com alguma perda de ritmo quando comparado aos últimos meses. O indicador Sensor fechou em 51 pontos, na série com ajuste sazonal, resultado superior ao (50,5 pontos). Números acima dos 50 pontos indicam melhora da atividade industrial paulista no mês.

O indicador de condições de mercado passou de 47,4 em janeiro para 49,9 pontos em fevereiro, apontando estabilidade das condições de mercado no período.

As vendas indicam continuidade do crescimento ao registrar 52,1 pontos ante os 52,2 pontos , mostrando expectativa de aumento das vendas no mês em relação ao anterior. O indicador de nível de estoque passou de 53,2 pontos em janeiro para 50,8, ficando mais próximo do nível desejado.