Indústria frigorífica de MS elege nova diretoria do Sicadems para o triênio 2020/2023

Presidente - Ivo Cescon Scarcelli - (Foto: Divulgação)

Os representantes da indústria frigorífica de Mato Grosso do Sul elegeram, nesta quinta-feira (22/10), a nova diretoria do Sicadems (Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados de Mato Grosso do Sul) para o triênio 2020/2023. Com chapa única, o empresário Ivo Cescon Scarcelli foi reconduzido ao cargo de presidente, enquanto Régis Luís Comarella será o novo vice-presidente, Alberto Sérgio Capuci o novo secretário e Jandir Roberto Mânica continuará como tesoureiro.

Após a reeleição, Ivo Scarcelli fez um balanço dos últimos três anos à frente do Sicadems e espera que a próxima administração tenha ainda mais êxito. “O Sicadems sempre primou por auxiliar as indústrias frigoríficas do Estado. Nós prestamos toda a assistência, tanto para os pequenos, quanto para os grandes frigoríficos sul-mato-grossenses nas questões que envolvem as prefeituras, o Governo do Estado e a União. Ao longo dos últimos anos, temos lutado em defesa do segmento e, neste novo mandato que se inicia, a ideia é continuar com esse intuito sempre contando com o apoio do Sistema Fiems, que tem contribuído em muito no atendimento das indústrias frigoríficas de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

O presidente reeleito do Sicadems avalia que, apesar da pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19), a indústria frigorífica está no caminho certo com o aumento da produção para atender a demanda do mercado asiático, mas sem esquecer do mercado interno. “Estamos passando por momentos difíceis em relação à saúde da população devido à Covid-19, mas, o segmento da indústria da carne em Mato Grosso do Sul continua sólido. Nossos rebanhos são saudáveis e continuamos aumentando as nossas exportações. Então acredito que em pouco tempo os outros segmentos que compõem o setor produtivo estadual e nacional voltarão a crescer também”, projetou.

Confira a abaixo a composição da nova diretoria do Sicadems:

Diretoria

Presidente - Ivo Cescon Scarcelli

Vice-presidente – Régis Luís Comarella

Secretário – Alberto Sérgio Capuci

Tesoureiro - Jandir Roberto Mânica

Suplentes de Diretoria

1º Suplente - Renato Mauro Costa Menezes

2º Suplente – Paulo Eduardo Manfrin Pereira

3º Suplente – Rainer Josef Ruiz Goehr

4º Suplente – Leomar Luiz Somensi

Conselho Fiscal

Efetivos

Francisco Carlos Manvailer Vendas

Marcus Vinicius Ortega Amad

Daniel Chramosta

Suplente

Mauro Sérgio Domingues

Delegados junto à Fiems

Efetivo

Ivo Cescon Scarcelli

Suplente

Régis Luís Comarella