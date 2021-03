Índice de desemprego durante pandemia em MS é terceiro menor do País

Comércio foi um dos influenciadores deste resultado - (Foto: Roberto Parizotti/FotosPublicas)

Mesmo em pandemia, Mato Grosso do Sul registrou no quarto trimestre do ano passado. No período 1,34 milhão estavam trabalhando e 125 mil estavam desempregadas. Cerca de 863 mil estavam fora da força de trabalho. Os dados foram divulgados hoje (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

A taxa de desocupação em MS no 4º trimestre de 2020 foi estimada em 9,3%. Houve um aumento de 2,7% em relação ao mesmo período do ano anterior (6,5%). Entretanto, em relação ao trimestre anterior, não houve variação estatisticamente significativa.

Se comparado com os outros Estados, MS registrou o terceiro menor valor de taxa de desocupação país. O menor valor foi verificado em SC (5,3%). Para o maior, AL e BA registraram 20%.

Os números levam a uma taxa de desocupação média de 10% para o ano de 2020. O gráfico abaixo representa as médias de 2012 até 2020.

A taxa média de desocupação em 2020 foi recorde em 20 estados do país, acompanhando a média nacional, que aumentou de 11,9% em 2019 para 13,5% no ano passado, a maior da série histórica da PNAD Contínua, iniciada em 2012. As maiores taxas foram registradas em estados do Nordeste e as menores, no Sul do país. Esses resultados decorrem dos efeitos da pandemia de Covid-19 sobre o mercado de trabalho