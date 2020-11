O índice de confiança do consumidor da zona do euro caiu de -15,5 em outubro para -17,6 em novembro, segundo dados preliminares publicados nesta sexta-feira, 20, pela Comissão Europeia. A queda foi menor que a esperada por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam o indicador a -18,0. Fonte: Dow Jones Newswires.