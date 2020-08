INCC-M de agosto desacelera a 0,82%, após 0,84% em julho, revela FGV - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O Índice Nacional de Custo da Construção - M (INCC-M) apresentou variação positiva de 0,82% no mês de agosto, desacelerando marginalmente em relação ao avanço de 0,84% registrado em julho. No ano, o INCC-M acumula elevação de 3,39% e de 4,44% nos 12 meses até agosto, informa a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O grupo Materiais, Equipamentos e Serviços subiu 1,18% em agosto, vindo de alta de 0,75% no mês anterior. Segundo a FGV, três dos quatro subgrupos componentes registraram aceleração em agosto em comparação com as taxas de julho, com destaque para materiais para estrutura, que foi de 0,98% no mês passado para 1,78% agora.

O grupo de Serviços também acelerou, passando de 0,09% de variação em julho para 0,20% este mês, sob influência do item projetos, que variou positivamente 0,52% ante alta discreta de 0,03% no mês passado. Já o índice referente à Mão de Obra desacelerou ante julho (0,92%), registrando alta de 0,52% neste mês.

Capitais

Das sete capitais pesquisadas, cinco registraram aceleração do INCC-M em agosto. No entanto, as duas que desaceleraram são justamente as maiores, São Paulo (1,14% para 0,86%) e Rio de Janeiro (1,80% para 1,27%).

Apresentaram variações positivas mais elevadas este mês do que no anterior Salvador (0,44% para 0,60%), Brasília (0,17% para 0,57%), Belo Horizonte (0,47% para 0,97%), Recife (0,76% para 1,33%) e Porto Alegre (0,23% para 0,34%).