Guedes: governo ainda precisa avaliar como chegar a um programa de renda básica

O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu nesta sexta-feira, 11, que o governo ainda precisa avaliar como chegar a um programa de renda básica - ou renda cidadã - para o futuro. Ele voltou a defender que o novo programa seja sustentável, com financiamento adequado, respeitando o teto de gastos.

"Sabemos que é um trabalho que não terminou ainda. O natural seria juntar o Bolsa Família com outros programas. Mas a confusão foi tão grande, a briga foi tão grande, que o governo achou melhor mostrar que vamos reavaliar o tema, sem confundir com o auxílio emergencial, que era uma ferramenta transitória para o período de emergência da pandemia" afirmou, em audiência na Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha a execução das medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19.