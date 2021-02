Governo planeja criar plataforma para eliminar uso de papel e gerar economia aos cofres públicos

Com esta mudança para o processo virtual, haverá redução de custos aos cofres públicos em diversas frentes - (Foto: Fábio Motta/Estadão)

O governo estadual planeja criar uma plataforma de serviços digitais para eliminar a médio prazo o uso de papel e assim gerar economia aos cofres públicos. Esta mudança ainda dará mais agilidades aos serviços disponíveis ao cidadão e ao mesmo tempo ser uma ação sustentável, que vai contribuir com o meio ambiente.

A previsão é que a licitação para contratar a empresa que vai conduzir o processo seja aberta até maio, para que logo no começo do segundo semestre, a plataforma já comece a ser implantada. A expectativa é que em dois anos todos os trabalhos estejam no formato digital.

“Começamos a discussão deste projeto ainda em 2019 e no ano passado ganhou corpo, com a vinda da pandemia tivemos que esperar um pouco, agora o processo vai sair. Nosso objetivo é além de reduzir os custos do poder público, oferecer um serviço mais ágil e rápido para população”, explicou o superintendente de Gestão Estratégica da Secretaria de Governo, Thaner Nogueira.

Ele explicou que os “processos antigos” que foram iniciados no modelo físico, vão continuar neste formato, no entanto os novos já vão se adequar ao processo digital. Para viabilizar este projeto serão usados recursos do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Mato Grosso do Sul (Profisco II-MS), que é uma parceria do governo estadual com o BID (Banco Internacional de Desenvolvimento).

De acordo com Nogueira, após o processo licitatório, a empresa escolhida firmará um contrato por um período de 24 meses. Depois desta fase, caberá a Superintendência de Gestão Estratégica (SGE) dar suporte e conduzir as plataformas. “O objetivo é já começar este processo digital em etapas a partir do segundo semestre”.

Com esta mudança para o processo virtual, haverá redução de custos aos cofres públicos em diversas frentes. “A economia será em vários aspectos, desde a não utilização de papel, como outros custos, mas principalmente, dará celeridade em todo processo. É uma série de ganhos”, descreveu.

O superintendente explicou que ainda será definido quais serão as etapas do processo (digitalização) e está sendo estudado a previsão de custo do projeto. “Todo processo será divulgado de forma transparente, assim como o processo licitatório”.

Modernização

O governador Reinaldo Azambuja defende a modernização do Estado.

Desde o começo da gestão, o governador Reinaldo Azambuja defende a modernização do Estado, com investimentos em tecnologia e adesão aos serviços digitais, para além de gerar economia, reduzir a burocracia e dar mais agilidade aos serviços públicos para população.

“O governo vai continuar fazendo reformas que visem eficiência. Um dos objetivos é tornar o Estado mais digital do país. O plano de digitalização dos serviços públicos vai reduzir o custo do Estado na prestação do serviço e agilizar procedimentos burocráticos”, disse o governador.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, também destaca a importância dos investimentos do Estado em tecnologia, inovação e serviços digitais, que ajudam no crescimento econômico e eficiência nos serviços.

"As medidas adotadas pelo Governo do Estado interferem no processo de desenvolvimento, sempre com o objetivo de melhorar o serviço e a eficiência daquilo que é prioridade para a sociedade. Nosso projeto é ousado e reformador. Estamos falando em inovação e mudança de conceitos para ganhar eficiência e dar suporte à sociedade”, declarou Riedel.

O projeto de criação de plataformas de serviços digitais no Governo de Mato Grosso do Sul está sendo conduzido pela Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), por meio da Superintendência de Gestão Estratégica, em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).