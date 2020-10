Governo deposita salários de servidores nesta sexta-feira

O Governo de Mato Grosso do Sul deposita nesta sexta-feira (30) os salários de outubro dos servidores estaduais. Os valores poderão ser sacados no sábado (31) em toda a rede bancária.

A data do pagamento foi divulgada pelo governador Reinaldo Azambuja. "Gratidão" foi a palavra utilizada por ele para falar do "bom desempenho" dos servidores "que tocam o destino de Mato Grosso do Sul".

Segundo a SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), a folha de remunerações do mês atinge a marca dos R$ 406 milhões.

O Estado possui hoje cerca de 79 mil funcionários públicos, entre ativos (48 mil) e inativos, como aposentados e pensionistas (31 mil).